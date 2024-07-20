Мотострелкам «Славянской» бригады вручены государственные награды на передовой

Военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Донецком направлении СВО, вручены государственные награды на передовой, сообщает МО РФ.
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