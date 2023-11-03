Times: Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реал Мадрид» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Times, руководство манкунианцев недовольно работой нынешнего наставника команды нидерландца Эрика тен Хага и стартом команды в текущем сезоне.
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