Россия становится вассалом Китая? Изучаем структуру импорта и экспорта между двумя странами

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Вряд ли, наверное, кто-то будет спорить с тем, что суверенитет является крайне важной вещью для любой страны, которая хотя бы претендует на проведение независимой политики в тех или иных вопросах.