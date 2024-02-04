Россия становится вассалом Китая? Изучаем структуру импорта и экспорта между двумя странами

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Вряд ли, наверное, кто-то будет спорить с тем, что суверенитет является крайне важной вещью для любой страны, которая хотя бы претендует на проведение независимой политики в тех или иных вопросах.
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