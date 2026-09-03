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Украинская баскетболистка подтвердила, что ушла из команды из-за россиянки: «Должна оставаться верной своей стране»

Украинская баскетболистка подтвердила, что ушла из команды из-за россиянки: «Должна оставаться верной своей стране»

20-летняя украинская баскетболистка Кейт Коваль подтвердила, что ушла из американской команды Университета штата Луизиана (LSU) из-за россиянки.

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