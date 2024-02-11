Я люблю этого мужчину, но

ВераВерная

Так вам с этим мужчиной хорошо, отношения вас устраивают, вы его любите. Казалось бы, что ещё нужно для счастья? А вот оказывается всё-таки штампа в паспорте не хватает))) Да это вполне нормальное желание, ведь и дети могут родиться, и имуществом вы обрастаете, и труд свой вкладываете. Но вот вашему бойфренду пока хватило первого брака, видимо не очень хорошо расстались. А дети там остались? В статье об этом нет ничего. Не давите на него, если он хороший, порядочный человек, дорожит вашими отношениями, он сам придёт к тому, что надо оформить вашу связь. Настораживает то, что вы спустя год сами стали замечать какие-то изменения между вами. Появились придирки, непонимание. И как люди вы совершенно разные. Понаблюдайте, разберитесь, может ещё какие противоречия вылезут. А тогда не надо и время терять. Ваше 6-летнее сожительство с предыдущим мужчиной тоже ведь закончилось. А казалось вначале - что навсегда...