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Американцы массово скупают бункеры на случай "конца света"

Американцы массово скупают бункеры на случай "конца света"

РЕН ТВ В США возвращается мода на убежища "последнего дня". Рынок недвижимости на случай апокалипсиса растет – теперь там встречаются предложения из премиального сегмента.

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