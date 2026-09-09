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Смоленск 2.0

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Каким будет курортный комплекс на базе санатория имени Пржевальского?

Каким будет курортный комплекс на базе санатория имени Пржевальского?

Василий Анохин провел встречу с инвестором масштабного проекта по восстановлению легендарной здравницы  В Демидовском округе начались активные работы по возведению круглогодичного курортного комплекса на базе бывшего санатория имени Пржевальского.

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