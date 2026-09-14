Легенда «Ахмат» Бернард Бериша в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну заявил, что получил бы российский паспорт, если бы попросил об этом главу Чечни Рамзана Кадырова.
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