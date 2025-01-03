БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Переоценка арсеналов: на чьей стороне преимущество в тактическом ядерном оружии

Переоценка арсеналов: на чьей стороне преимущество в тактическом ядерном оружии

Четыре к одному Начать стоит с парадоксальной мысли. Несмотря на то, что опасность ядерной войны вот-вот можно будет буквально потрогать руками, особый смысл применять оружие массового поражения отсутствует.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Первые мощные удары однозначно по целям в Британии и США. А далее по ситуации.
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19 час.

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