Переоценка арсеналов: на чьей стороне преимущество в тактическом ядерном оружии

Четыре к одному Начать стоит с парадоксальной мысли. Несмотря на то, что опасность ядерной войны вот-вот можно будет буквально потрогать руками, особый смысл применять оружие массового поражения отсутствует.
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