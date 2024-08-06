Майкоп в истории: В Адыгее реализуют инициативу Путина по сохранению культурного наследия

В Адыгее уделяют большое внимание сохранению исторического облика Майкопа. В частности, уже отремонтированы Пушкинский народный дом, здание бывшей травматологической поликлиники, а также фасад вечерней школы №1.
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