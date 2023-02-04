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The New York Times выразило мнение, что оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок

The New York Times выразило мнение, что оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок

Обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times заявила, что надежды президента Украины Владимира Зеленского использовать западное оружие против России в ближайшее время вряд ли оправдаются.

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