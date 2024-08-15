Не судите по анализам: доктор Мясников объяснил, кому на самом деле надо пить статины

Липидоснижающие препараты пытались создать еще в начале 50-х годов прошлого века во Франции и США. Однако потребовались десятилетия для разработки лекарства, которое снижает количество «плохого» холестерина и останавливает развитие атеросклероза.
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