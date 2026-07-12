Сочная карамельная шакшука на сковороде: простой рецепт сытного восточного завтрака за 15 минут

Кажется, что обычная яичница уже ничем не может удивить, но шакшука легко меняет это представление. Этот рецепт сочетает сочные томаты, ароматные специи и нежные яйца, превращая простой завтрак в яркое блюдо с насыщенным средиземноморским характером.