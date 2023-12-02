Головин рассказал, почему сейчас находится на пике формы

Александр Головин высказался о своих успешных выступлениях в нынешнем сезоне. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мыслями о своих выступлениях в нынешнем сезоне, объяснив, за счет чего ему удалось выйти на пик формы.