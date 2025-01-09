Директор школы из Калужской области пойдет в министры

Алексей Мокрушин, 38-летний директор школы №25 в Калуге, возглавит министерство образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, 38-летний директор школы №25 в Калуге, возглавит министерство образования и науки Хабаровского края.
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