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Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут

Силуанов: при введении прогрессивного НДФЛ от налогов уходить не станут

Антон Силуанов заявил в своём комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что люди не будут нарушать закон, чтобы избежать уплаты налогов, если будет введён прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

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