Ходаковский: Украина, ожидая наступление РФ с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей
Украина, ожидая наступление Российской Федерации с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей.
Комментарии
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Хахлы, не ленитесь! Начали "эвакуацию" на Черниговщине, Харьковщине в Сумах, не останавливайтесь! Куев с Одессой, Днепропетровск, Николаев тоже надо эвакуировать! Всех нах!!!! Спасайтесь!:))))
Это не эвакуация, а самоизгнание дерьма с РОССИЙСКИХ земель...
Правильно. Так и объявить: "Зеля сказал, кто со мной - геть к Байдюхе, кто хочет жить на Украине - ждите и живите!"
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