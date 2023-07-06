Аргументы недели

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Ходаковский: Украина, ожидая наступление РФ с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей

Ходаковский: Украина, ожидая наступление РФ с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей

Украина, ожидая наступление Российской Федерации с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

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Комментарии
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Константин Котельников
Хахлы, не ленитесь! Начали &quot;эвакуацию&quot; на Черниговщине, Харьковщине в Сумах, не останавливайтесь! Куев с Одессой, Днепропетровск, Николаев тоже надо эвакуировать! Всех нах!!!! Спасайтесь!:))))
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
Это не эвакуация, а самоизгнание дерьма с РОССИЙСКИХ земель...
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20 час.
Александр Хироников
Правильно. Так и объявить: &quot;Зеля сказал, кто со мной - геть к Байдюхе, кто хочет жить на Украине - ждите и живите!&quot;
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19 час.

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