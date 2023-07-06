Ходаковский: Украина, ожидая наступление РФ с севера, начала эвакуацию в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей

Константин Котельников Хахлы, не ленитесь! Начали "эвакуацию" на Черниговщине, Харьковщине в Сумах, не останавливайтесь! Куев с Одессой, Днепропетровск, Николаев тоже надо эвакуировать! Всех нах!!!! Спасайтесь!:))))

ВВ Владимир Витковский Это не эвакуация, а самоизгнание дерьма с РОССИЙСКИХ земель...