Мирошник: Украина не дала внятных пояснений об отказе забрать тела своих военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киев внятно не пояснил решение об отказе забрать своевременно, в соответствии со стамбульскими договоренностями, тела военнослужащих ВСУ, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
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