В Тамбовской области уничтожили крупную плантацию дикорастущей конопли

В Тамбовском округе ликвидировали очередную крупную плантацию дикорастущей конопли. В ходе в ходе первого этапа межведомственной операции "Мак-2026" полицейские обнаружили несколько очагов произрастания дикорастущей марихуаны, общая площадь которых составила около 0,5 гектара.
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