Захарова: две тысячи виз выданы разделяющим ценности РФ иностранцам

В консульских учреждениях России почти две тысячи иностранцев получили визы в рамках указа российского президента Владимира Путина об оказании поддержки разделяющим ценности РФ людям.
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