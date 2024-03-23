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FiNE NEWS

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Сауль Альварес посоветовал Райану Гарсии не выходить в ринг

Сауль Альварес посоветовал Райану Гарсии не выходить в ринг

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес в преддверии поединка американского боксёра Райана Гарсии с соотечественником Девином Хейни посоветовал первому не выходить в ринг.

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