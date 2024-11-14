Avowed: появились системные требования к ПК и новые скриншоты Всего через неско...

Avowed: появились системные требования к ПК и новые скриншотыВсего через несколько месяцев выйдет фэнтезийная ролевая игра от первого лица Avowed от Obsidian Entertainment, , которая пригласит игроков ощутить тайну и очарование Живых земель.
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