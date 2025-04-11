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Ночью в Астрахани «Лада» врезалась в опору ЛЭП. Погибла девушка, двое парней отправлены в больницу

Ночью в Астрахани «Лада» врезалась в опору ЛЭП. Погибла девушка, двое парней отправлены в больницу

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Сегодня в 01:40 в Астрахани на Аэропотовском шоссе 21-летний водитель «Лады Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

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