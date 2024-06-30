OneTwoTrip: Туристы из РФ в июне больше всего потратили на отдых в Париже и Сочи

Рекордную сумму в начале лета на проживание потратили российские туристы в Париже. Так, два человека жили в пятизвездочном отеле с завтраками 11 ночей и заплатили за это 3 582 700 рублей, сообщил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
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