Байден прокомментировал предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на предупреждение главы России Владимира Путина о последствиях снятия запрета Киеву на удары западным дальнобойным оружием вглубь РФ, его цитирует РИА Новости.
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