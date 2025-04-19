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ВС РФ поразили полигон для испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

ВС РФ поразили полигон для испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Минобороны РФ сообщает об успешном поражении групповым ударом полигона, на котором ВСУ проводили испытания украинского ОТРК «Сапсан».

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