ВС РФ поразили полигон для испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Минобороны РФ сообщает об успешном поражении групповым ударом полигона, на котором ВСУ проводили испытания украинского ОТРК «Сапсан».
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