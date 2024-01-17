Пловцы из РФ на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на ЧМ в Дохе

В Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщили ТАСС, что российские плавцы на открытой воде и прыгуны в воду не зарегистрировались для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе.
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