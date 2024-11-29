Перечислены главные ошибки при покупке авто с рук

Покупок на рынке автомобилей с пробегом становится все больше, поэтому вопросы, как правильно выбрать такой автомобиль, возникают часто, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии