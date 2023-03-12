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Экономист напомнила, кому повысят пенсии с первого апреля

Экономист напомнила, кому повысят пенсии с первого апреля

РИА Новости/Павел Лисицын С первого апреля в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.

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