Экономист напомнила, кому повысят пенсии с первого апреля

РИА Новости/Павел Лисицын С первого апреля в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.