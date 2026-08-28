Пэнлай после анимационного хита: как древняя легенда о восьми бессмертных преобразила летний туризм

Летний сезон 2025 года преподнес китайской туристической индустрии неожиданный сюрприз: анимационная лента «Восемь бессмертных», вышедшая в прокат под английским названием All Wishes Come True, в одночасье превратила несколько провинциальных городов в точки притяжения для сотен тысяч путешественников.
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