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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА Тульских десантников уничтожили бронеавтомобиль производства США

Расчеты БпЛА Тульских десантников уничтожили бронеавтомобиль производства США

Расчеты работают в непосредственной близости противником, это позволяет как можно дальше залетать нашим FPV-дронам во вражеские тыловые районы.

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