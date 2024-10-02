Переименование улиц во Ржеве: вместо Карла Маркса — герой СВО капитан Александр Фролов (ФОТО)

Изменения трёх улиц в Тверской области вызвало споры в Сети, кто-то уже пытается обозвать это «декоммунизацией», а кто-то «де-русофобизацией», так как имя негативно относившегося к России иностранца теперь сменит наш современный Герой, который должен быть примером для будущих поколений, а никак не Карл Маркс.