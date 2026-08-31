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Энрике Иглесиас, Пол Окенфолд, Шакира и Maroon 5: Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) превращает 20-летие в мировой музыкальный тур

Энрике Иглесиас, Пол Окенфолд, Шакира и Maroon 5: Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) превращает 20-летие в мировой музыкальный тур

От стадионных шоу до пирамид – юбилейный сезон станет по-настоящему масштабным В год своего 20-летия Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) превращает новый сезон в большое музыкальное путешествие.

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