Энрике Иглесиас, Пол Окенфолд, Шакира и Maroon 5: Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) превращает 20-летие в мировой музыкальный тур

От стадионных шоу до пирамид – юбилейный сезон станет по-настоящему масштабным В год своего 20-летия Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) превращает новый сезон в большое музыкальное путешествие.
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