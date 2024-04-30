Ученые обнаружили ранее неизвестные функции мозжечка

Новые исследования подтверждают гипотезу о том, что мозжечок играет ключевую роль в обучении. На мозжечок приходится лишь 10 % всей массы мозга, однако более трех четвертей нейронов размещено именно в этой области.
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