«Где живут фрезии»: рассказ Ирины Лейк для «Сноба»

Запомни, Ируша, это лучшее средство от простуды и от разбитого сердца, говорила бабушка про фрезии. Писательница Ирина Лейк написала для осеннего номера «Сноба» рассказ о женщине, которая всю жизнь возвращалась в Абхазию: о Пицунде и Гагре, о белом халате и каблуках, о древних городах и единственной любви.