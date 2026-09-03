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«Где живут фрезии»: рассказ Ирины Лейк для «Сноба»

«Где живут фрезии»: рассказ Ирины Лейк для «Сноба»

Запомни, Ируша, это лучшее средство от простуды и от разбитого сердца, говорила бабушка про фрезии. Писательница Ирина Лейк написала для осеннего номера «Сноба» рассказ о женщине, которая всю жизнь возвращалась в Абхазию: о Пицунде и Гагре, о белом халате и каблуках, о древних городах и единственной любви.

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