Русская весна

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В последние недели ВСУ активно били по нашим тылам, «щупали» нашу линию обороны от Херсона до Сватово: что значит атака на Белгород

В последние недели ВСУ активно били по нашим тылам, «щупали» нашу линию обороны от Херсона до Сватово: что значит атака на Белгород

Известный российский военкор «КП.ру» Александр Коц  «Очень символично, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих попыток наступления по флангам Артемовска — для восстановления боеспособности частей ВСУ.

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