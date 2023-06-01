В последние недели ВСУ активно били по нашим тылам, «щупали» нашу линию обороны от Херсона до Сватово: что значит атака на Белгород

Известный российский военкор «КП.ру» Александр Коц «Очень символично, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих попыток наступления по флангам Артемовска — для восстановления боеспособности частей ВСУ.
Известный российский военкор «КП.ру» Александр Коц «Очень символично, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих попыток наступления по флангам Артемовска — для восстановления боеспособности частей ВСУ.
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