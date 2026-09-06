LG обещает для ноутбука Gram Book AI 2026 более 30 часов автономности

В основе Core Series 3 Компания LG представила ноутбук Gram Book AI 2026 14U40V, который является первой 14-дюймовой моделью в серии.
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