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LG обещает для ноутбука Gram Book AI 2026 более 30 часов автономности

LG обещает для ноутбука Gram Book AI 2026 более 30 часов автономности

В основе Core Series 3 Компания LG представила ноутбук Gram Book AI 2026 14U40V, который является первой 14-дюймовой моделью в серии.

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