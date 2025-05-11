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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» может получить до 5 млн евро на трансферы от РЖД. Ротенберг-младший согласовывает бюджет (Legalbet)

«Локомотив» может получить до 5 млн евро на трансферы от РЖД. Ротенберг-младший согласовывает бюджет (Legalbet)

Legalbet сообщает, что Борис Ротенберг занимается согласованием бюджета на следующий сезон. От РЖД на приобретения может поступить до 5 млн евро – «при благоприятном раскладе».

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