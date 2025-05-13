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Зеленский может ударить Путина при личной встрече – Бортник 

Зеленский может ударить Путина при личной встрече – Бортник 

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерении лично приехать в Стамбул, пытается повторить сценарий своей предвыборной кампании, когда Петр Порошенко предложил ему дебаты на стадионе – и в итоге их проиграл.

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Комментарии
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Лев Добрый
Бортник, не смеши лапы медведя, президент Путин мастер спорта по САМБО и Дзюдо! Несколько секунд и рука наркомана будет сломана!😜👈🤪👍
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15 час.
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