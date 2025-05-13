Зеленский может ударить Путина при личной встрече – Бортник 

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о намерении лично приехать в Стамбул, пытается повторить сценарий своей предвыборной кампании, когда Петр Порошенко предложил ему дебаты на стадионе – и в итоге их проиграл.