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Сотрудничество ведомств БРИКС способствует обеспечению глобальной продовольственной безопасности

Сотрудничество ведомств БРИКС способствует обеспечению глобальной продовольственной безопасности

В рамках 5-го международного муниципального форума стран БРИКС+, который проходил в Екатеринбурге с 14 по 16 ноября 2023 года, состоялось заседание рабочей группы по конкуренции в агропродовольственном секторе.

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