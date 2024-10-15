Борьца с коррупцией из Кинешмы осудят за взятку двумя машинами

Вместе с подчиненным он якобы помогал бизнесмену в его делах.В ближайшее время в Кинешме начнут разбирать уголовное дело бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Кинешемский».