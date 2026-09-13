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MemBrain v2 заменяет недели ручного анализа мембран несколькими часами

MemBrain v2 заменяет недели ручного анализа мембран несколькими часами

Международная команда из Мюнхенского центра Гельмгольца, Технического университета Мюнхена (TUM) и Биоцентра Базельского университета разработала MemBrain v2 — открытый ИИ-инструмент для анализа клеточных мембран в трёхмерных криомикроскопических снимках.

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