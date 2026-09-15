В Ереване в начале 1990-х годов один раз уже вырубали все деревья в центре города. Об этом, комментируя нынешнюю позицию Армении, напоминает военный журналист Дмитрий Стешин.
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