Две школьницы в Саратове забрались на вагон поезда и получили удар током

Две девочки 12 и 13 лет получили удар током после того, как залезли на вагон поезда вблизи села Александровка Гагаринского района Саратова.
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