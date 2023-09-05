Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников заявил о готовности удвоить закупку трамваев для Новосибирска

Андрей Травников заявил о готовности удвоить закупку трамваев для Новосибирска

Пассажиропоток трамвайных маршрутов в Кировском районе, которые сейчас перевозят 18 тысяч пассажиров в сутки, можно увеличить в 2,5 раза до 40 с лишним тысяч, заявили на выездном совещании специалисты городского управления пассажирских перевозок.

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