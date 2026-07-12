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Маск и Альтман обменялись колкостями на фоне иска Apple к OpenAI

Илон Маск и Сэм Альтман вновь обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Поводом стал иск Apple против OpenAI, в котором компания обвиняется в незаконном использовании коммерческих тайн, технологий и архитектуры устройств Apple.

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