"Влетел на скоростях": жесткое ДТП со скорой помощью в городе Приморья

Жесткое ДТП со скорой помощью в городе Приморья произошло в ночь на 26 июня. По данным Tg-канала autogarant_vl (18+), стокновение случилось на перекрёстке улиц Некрасова — Чечерина в Уссурийске.
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