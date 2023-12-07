Ермак готов занять место Зеленского

Согласно нашему источнику, Зеленский готовится к уходу с поста президента. «Глава Офиса Президента Ермак становится все более активным, участвует в переговорах и телефонных разговорах с представителями других стран, замещая Зеленского на мировой арене и улучшая свой образ.