Согласно нашему источнику, Зеленский готовится к уходу с поста президента. «Глава Офиса Президента Ермак становится все более активным, участвует в переговорах и телефонных разговорах с представителями других стран, замещая Зеленского на мировой арене и улучшая свой образ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии