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Ермак готов занять место Зеленского

Ермак готов занять место Зеленского

Согласно нашему источнику, Зеленский готовится к уходу с поста президента. «Глава Офиса Президента Ермак становится все более активным, участвует в переговорах и телефонных разговорах с представителями других стран, замещая Зеленского на мировой арене и улучшая свой образ.

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Геннадий Бережнов
Все это о чём то свидетельствует, а о чём увидим время покажет!
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