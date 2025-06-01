Какие тренды весны-лета 2025 года стоит примерить каждому знаку зодиака

Весна и лето 2025 — сезон смелых миксов, ярких деталей и неожиданных сочетаний. Олимпийки с платьями, сарафаны поверх джинсов, оттенки сливочного масла и винные акценты — кажется, дизайнеры решили не ставить рамок ни стилю, ни фантазии.