Сухогрузы встали на конвейер

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде на минувшей неделе состоялась резка металла для головного сухогруза проекта KSD1 — первого отечественного судна, построенного на базе единого платформенного решения.
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